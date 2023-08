MotoGP | Gp Austria Prove Libere 1: Zarco precede Quartararo

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove Libere 1 – Johann Zarco ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Austria classe MotoGP, decimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Red Bull Ring.

Il pilota del team Ducati Pramac, ha registrato il suo best lap in 1:29.838, beffando Fabio Quartararo che aveva posizionato la sua Yamaha in prima posizione per tutto il turno.

Terzo tempo per l’Aprilia di Maverick Vinales, davanti alla Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Quarto Marco Bezzecchi con la Ducati del team Mooney VR46, seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini Racing).

Passo avanti per la Honda con Takaaki Nakagami (LCR Honda), in settima posizione a precedere Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

A chiudere la TOP 1O dei tempi, troviamo: Aleix Espargarò (Aprilia Racing) e Jorge Martin (Ducati Pramac).

Gli altri italiani: 11esimo Enea Bastianini, 13esimo Franco Morbidelli, 15esimo Luca Marini e 21esimo Lorenzo Savadori.

Da segnalare le cadute di Marc Marquez (diciottesimo) e Augusto Fernandez, fortunatamente senza conseguenze.

