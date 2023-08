Moto2 | Gp Austria Prove 1: Chantra beffa Acosta

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Prove 1 – E’ di Somkiat Chantra il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio d’Austria classe Moto2, decima gara del Motomondiale 2023, in programma al Red Bull Ring.

Il pilota del team Honda Team Asia, ha registrato il suo best lap in 1:34.160, precedendo Pedro Acosta (Red Bull KTM) e Filip Salac (Gresini). Quarto tempo per Ai Ogura (Honda Team Asia), seguito da Tony Arbolino (Marc VDS).

Sesta posizione per Fermin Aldeguer (CAG SpeedUp), davanti alla GASGAS di Jake Dixon.

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo: Celestino Vietti (Fantic Racing), Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) e Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 Team).

Gli altri italiani: 19° Dennis Foggia, 29° Alberto Surra.

