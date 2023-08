MotoGP | Gp Austria Day 1, Marini: “Sorpreso del gap rispetto ai più forti”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Giornata difficile quella vissuta da Luca Marini al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, decimo round della MotoGP 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team paga un gap dai più forti e si è “fermato” a 26 millesimi dalla Q2. Il #10 della Ducati non è completamente a suo agio con la gomma dura davanti.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Una giornata non facile, peccato soprattutto per il mio ultimo tentativo perché ho trovato una bandiera gialla. In generale sono sorpreso dal gap che ho rispetto ai più forti e a Marco (Bezzecchi ndr). Generalmente qui in Austria i distacchi sono più contenuti e dobbiamo analizzare i dati per capire come recuperare. Con la hard davanti, che probabilmente sarà la gomma da usare, perdo in un paio di punti nella pista e faccio fatica in frenata. Chiudere un venerdì cosi non aiuta nella gestione del weekend, ma faremo il massimo per centrare la Q2 domani.”