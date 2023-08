MotoGP | Gp Austria Day 1, Quartararo: “Qualifica fondamentale”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 nel Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota della Yamaha dopo il secondo tempo nelle libere della mattinata, ha centrato il nono tempo e domani proverà a fare una bella qualifica per poter poi fare una bella gara. Ecco cosa ha detto “El Diablo” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“L’obiettivo era quello di entrare direttamente in Q2 e ci siamo riusciti. Ho fatto lo stesso tempo del sabato mattina della scorsa stagione, il livello è molto alto ed è molto difficile essere lì davanti. Sono contento del mio passo, non era male. In qualifica darò tutto, oggi abbiamo usati i dischi più grandi e con questi la pressione sale molto, per questo sono fiducioso. Ci serve una bella qualifica per fare una bella gara.”