MotoGP | Gp Austria Day 1, Bezzecchi: “Bella giornata”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria, decimo round della MotoGP 2023 che si correrà domenica al Red Bull Ring.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati DesmosediciGP in vetta nel turno decisivo per l’accesso diretto in Q2 dopo aver ottenuto il quinto tempo nella mattinata austriaca, facendo anche segnare il nuovo record della pista.

Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport dopo essere stato riportato ai box in scooter da Valentino Rossi, dopo aver finito la benzina.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Sono contento, è stata una bella giornata. Siamo stati fortunati nel finale quando mi hanno segnalato un problema alla moto, sono rientrato, ho fatto il tempo e ho anche finito la benzina. I ragazzi sono stati bravissimi. Rispetto a questa mattina sono stato più veloce con la media ma la differenza l’ha fatta mettere la gomma dura davanti perchè in staccata con la soft e la media soffro molto. Con la soft non è stato facilissimo ma il giro è venuto bene. Quando ho visto ‘Vale’ (Rossi, ndr) mi ha detto che ero primo e che sarebbe bastato.”