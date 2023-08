MotoGP | GP Austria Day 1, Alex Marquez: ”Non è stato un venerdì semplice”

MotoGP GP Austria Gresini Racing – Giornata in salita (complicata anche dalla pioggia, ndr) ma con risultati soddisfacenti per il team Gresini. Alex Marquez ha concluso il turno di prove valido per l’accesso in Q2 con l’ottavo tempo. Buoni progressi anche per Fabio Di Giannantonio, dodicesimo.

Dichiarazioni Alex Marquez, Day 1 GP Austria

“Non è stato un venerdì semplice. Avevamo un piano lavoro da portare avanti ma il problema di questa mattina ci ha rallentato. Siamo stati bravi a riprenderci e trovare una Q2 sempre più fondamentale in questa MotoGP. Domattina proveremo a recuperare un po’ di tempo perduto e a fare quel passo in avanti per essere davvero competitivi”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Day 1 GP Austria

“Purtroppo abbiamo fatto il tempo nelle peggiori condizioni di pista possibili, e poi non avevamo più gomma performante per rispondere agli altri piloti. Il passo è buono, ma ormai lo sappiamo: serve assolutamente partire davanti e la Q2 oggi sarebbe stata perfetta per avere meno pensieri domani, peccato. Comunque ci siamo”