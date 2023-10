MotoGP | Gp Australia Prove: doppietta KTM con Binder e Miller, Bagnaia costretto alla Q1

MotoGP Gp Australia Phillip Island Prove – Doppietta KTM nelle prove di Phillip Island, valide per l’accesso alle qualifiche del Gran Premio d’Australia classe MotoGP, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il più veloce è stato Brad Binder, che ha portato la sua RC16 in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 1:27.943, davanti al team-mate Jack Miller, staccato di 0.148s. Terzo tempo per Maverick Vinales in sella all’Aprilia RS-GP.

Quarto tempo per Jorge Martin, il più veloce della sessione mattutina, che ha chiuso a 0.279s dalla vetta e che precede la KTM del Team GASGAS di Pol Espargarò e Marco Bezzecchi, sesto e migliore dei piloti italiani in sella all Ducati Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team.

Il “Bez” ha chiuso davanti all’ottimo Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini) e ad Enea Bastianini (Ducati Factory). Accedono direttamente alla Q2 anche Aleix Espargarò con l’Aprilia RS-GP e Johann Zarco (Ducati Pramac).

Sessione difficile per Pecco Bagnaia, con il Campione in carica della Ducati che così come in Indonesia dovrà passare dalla Q1, avendo ottenuto l’undicesimo tempo. Il rider piemontese ha lavorato per buona parte del turno con la gomma media posteriore, ma una volta messa la morbida, non ha avuto un riscontro positivo.

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) ha chiuso 19esimo a 1.221s dalla vetta, mentre Franco Morbidelli è buon ultimo a 1.965s.

Da segnalare la scivolata di Marc Marquez (che era caduto anche nella sessione mattutina, ndr) che ha chiuso 16esimo dietro al fratello Alex, Ducati Gresini, ancora dolorante dopo la frattura delle costole avuta in India.

