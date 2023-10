MotoGP | Ciabatti ribadisce, pari trattamento tra Martin e Bagnaia [VIDEO]

MotoGP GP Australia Ciabatti Bagnaia Martin – Parità di trattamento tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia in vista del gran finale di questo mondiale 2023 di MotoGP.

Intervistato da Sky Sport durante le libere di questa mattina a Phillip Island, Paolo Ciabatti – ds di Ducati Corse – ha rimarcato un argomento già espresso nelle ultime settimane, precisando come i due contendi al titolo potranno contare non solo sullo stesso materiale, ma anche sullo stesso trattamento da parte della Casa di Borgo Panigale.

Parole importanti che mirano a smentire le tante voci circolate negli ultimi giorni in merito ad un favoritismo nei confronti di “Pecco”, essendo il pilota della squadra factory. Martin, ricordiamo, ha chiuso le prove odierne con il quarto tempo, mentre Bagnaia è incappato nelle stesse difficoltà del venerdì indonesiano e sarà costretto a partire dalla Q1 a causa dell’11° piazza. Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di libere prima della gara vera e propria a Phillip Island, la quale è stata anticipata a domani – in sostituzione della Sprint – per via delle condizioni meteorologiche avverse attese per domenica.