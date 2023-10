MotoGP | Marquez, la caduta nelle prime libere a Phillip Island [VIDEO]

MotoGP GP Australia Marquez – Vi riportiamo la caduta di Marc Marquez nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, quartultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo della Honda, nel tentativo di affrontare curva 10, ha perso l’anteriore della propria moto, finendo dapprima sulla via di fuga in asfalto e successivamente sulla ghiaia. Una scivolata comunque senza conseguenze che gli ha permesso di proseguire il lavoro della giornata, chiusa con il 16° tempo.

Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di libere prima della gara vera e propria a Phillip Island, la quale è stata anticipata a domani – in sostituzione della Sprint – per via delle condizioni meteorologiche avverse attese per domenica.