MotoGP | Gp Assen Day 1, Quartararo: “Siamo al limite e la cosa mi preoccupa”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo nonostante l’infortunio avuto mentre faceva jogging (per lui frattura dell’alluce del piede sinistro, quello della leva del cambio), ha chiuso la prima giornata del Gran Premio d’Olanda in sesta posizione.

Il #20 della Yamaha intervistato da Sky Sport ha sottolineato come guidi già al limite e che l’infortunio potrebbe pregiudicare la gara.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 Gp Olanda Assen MotoGP 2023

“E’ stata una giornata difficile, ma siamo stati veloci. Spero in una buona qualifica per essere poi pronti per la gara Sprint. Su questa pista sono sempre stato veloce, ma la moto è molto aggressiva, si muove tanto in rettilineo quando si arriva alla curva 6. Siamo al limite e la cosa mi preoccupa. Gli altri faranno come sempre uno step, mentre io dovrò recuperare con la guida. Per quanto riguarda l’infortunio potrebbe essere un problema, guido diversamente, la gamba mi fa male e guido tanto con le braccia e non con le gambe.”