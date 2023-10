Moto2 | Gp Indonesia: Baldassari al posto di Vietti con Fantic Racing

Moto2 GP Indonesia Fantic Racing – Lorenzo Baldassarri sostituirà Celestino Vietti nel Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 15esima tappa del Motomondiale 2023.

Un ritorno per il pilota di San Severino Marche che ha corso fino al 2021 nella classe intermedia, dove aveva debuttato nel 2014. Il suo miglior risultato in Campionato lo aveva raggiunto nel 2018 con il Team Pons, quinta piazza iridata.

Una grande occasione per Baldassarri che ritroverà proprio il capo-tecnico che lo seguiva nella squadra spagnola, Jairo Carriles. Al momento in programma c’è solo questa gara, ma se il convalescente Vietti non dovesse farcela per il Gran Premio d’Australia in programma il 22 ottobre, sarà in sella anche a Phillip Island.

