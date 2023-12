MotoGP | Acosta: “I tifosi vogliono vedere battaglie come quelle tra Marquez e Rossi”

MotoGP GASGAS Tech3 – Pedro Acosta ha debuttato lo scorso 28 novembre in sella alla KTM MotoGP del Team GASGAS nei test svolti al Ricardo Tormo di Valencia.

Il due volte Campione del Mondo ha esordito in maniera positiva e al podcast della MotoGP ha parlato delle vecchie rivalità tra Pedrosa e Lorenzo, Marquez e Rossi, Lorenzo con Marquez, Rossi con Biaggi, Rossi con Gibernau e del suo debutto. Ecco cosa ha detto il #31.

Dichiarazioni Pedro Acosta Vecchie Rivalità MotoGP

“Ora vediamo che tutti sono amici e hanno un buon rapporto con tutti, ma la gente vuole vedere battaglie come Pedrosa e Lorenzo, Marc (Marquez) e Rossi, Lorenzo con Marquez, Rossi con Biaggi, Rossi con Sete (Gibernau), la gente vuole questo! È come Verstappen quando è aggressivo in F1, piace alla gente.”

Dichiarazioni Pedro Acosta Passaggio in MotoGP

“È stato un sogno arrivare nel Campionato del Mondo come pilota ufficiale KTM. È stato fantastico far parte del team Red Bull KTM Ajo e alla fine sono cresciuto con loro. Per questo stavo davvero spingendo per avere una quinta moto in MotoGP, così da poter portare tutta la mia squadra in Top Class.”