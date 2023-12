MotoGP | Domenicali (Ducati): “Contratto lungo per Bagnaia? Non credo sarebbe giusto”

MotoGP Ducati – Claudio Domenicali CEO Ducati, ha parlato del prossimo anno della MotoGP, che vedrà schierato con la Ducati anche Marc Marquez.

Bagnaia, che ha appena conquistato il secondo Titolo consecutivo in Top Class, dovrà vedersela non solo con Jorge Martin, ma con tanti altri, Marc Marquez compreso.

Parlando a Sky Sport del futuro di Bagnaia, Domenicali ha ammesso che sarebbe sbagliato fare un contratto lungo (come la Honda fece con Marc Marquez, ndr) perchè le cose nel mondo delle corse cambiamo rapidamente.

Dichiarazioni Claudio Domenicali CEO Ducati, Contratto Pecco Bagnaia Campione del Mondo GP Valencia MotoGP 2023

“Sarà un anno complicato, Pecco avrà non solo un Jorge (Martin, ndr) fortissimo da sfidare, ma tanti altri, da Di Giannantonio a Bezzecchi e Marquez. Sarà di grande interesse. Tante Ducati competitive? Questo dà ancora più valore al risultato di Pecco, che si è battuto con piloti ad armi pari. È stato il più bravo e se lo merita. Comunque questa è la nostra filosofia, è così che cresciamo più velocemente. Contratto quinquennale per lui? No, non credo sarebbe giusto per l’azienda e per lui, è uno sport competitivo in cui le cose cambiano. Tutti dobbiamo restare sempre sotto pressione.”

