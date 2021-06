MotoGP | Gp Qatar Gara: Vinales batte le Ducati, Rossi in difficoltà, rivivi le emozioni della gara attraverso la nostra Gallery

MotoGP Gp Qatar Gara – Si è corsa ieri in Qatar la prima gara della MotoGP 2021, gara vinta da Maverick Vinales, che ha battuto le Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo autore in prova della pole con tanto di record della pista.

Bene anche le Suzuki, che dopo qualifiche in salita hanno recuperato in gara, con Mir che solo sul rettilineo finale (dopo un piccolo errore in ingresso) ha perso il podio.

Buona la gara di Fabio Quartararo, quinto al traguardo davanti a Rins e all’ottimo Aleix Espargarò su Aprilia. Delude Jack Miller, solo nono, mentre grande la prestazione di Enea Bastianini, decimo all’esordio in Top Class.

Gli altri due rookie Jorge Martin e Luca Marini hanno chiuso rispettivamente in 15esima e 16esima posizione. Lo spagnolo è stato autore di una partenza fenomenale e nei primi giri è stato con i primissimi, per poi indietreggiare.

Delusione per Valentino Rossi e Franco Morbidelli, riders Yamaha Petronas. Il “Dottore” non è mai stato in lizza per posizioni di vertice e alla fine a chiuso 12esimo. A fine gara ha parlato di problemi di gomme (clicca qui per saperne di più), mentre l’italo-brasiliano ha avuto un problema all’ammortizzatore posteriore che lo ha relegato nelle retrovie (clicca qui per saperne di più). E’ durata invece solo due curve la gara di Danilo Petrucci, caduto senza conseguenze con la KTM del Team Tech 3.

