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Moto3 | Gp Jerez: Quiles vince e allunga in Campionato, Fernandez e Munoz a podio

Quinta vittoria in Moto3 per il pilota del Team Aspar, giornata "nera" per gli italiani

di Jessica Cortellazzi26 Aprile, 2026
Moto3 | Gp Jerez: Quiles vince e allunga in Campionato, Fernandez e Munoz a podio Moto3 | Gp Jerez: Quiles vince e allunga in Campionato, Fernandez e Munoz a podio

Moto3 GP Spagna Gara – E’ di Maximo Quiles la vittoria del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez de La Frontera, il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha siglato il quinto successo in Moto3 con un vantaggio di quasi due secondi sugli inseguitori. Seconda posizione conquistata al fotofinish per Adrian Fernandez; il pilota del team Leopard Racing è stato graziato dalla Direzione Gara, dopo il contatto su Matteo Bertelle al primo giro che ha causato la caduta del pilota italiano. A chiudere il podio uno stoico David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), reduce da un calvario di sette operazioni al femore sinistro.

Quarto posto per Marco Morelli (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a precedere il pilota del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, seguito da Vada Pratama (Honda Team Asia). Settima posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), davanti a David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

A chiudere la TOP 10, troviamo Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) e Joel Esteban (LEVEL UP-MTA).

Male per i nostri colori: oltre alla caduta di Matteo Bertelle, non hanno concluso la gara Nicola Carraro e Guido Pini a causa di una caduta. Fortunatamente nessuna conseguenza.

Maximo Quiles allunga nella classifica iridata portandosi a 90 punti contro i 53 di Alvaro Carpe, i 49 di Adrian Fernandez, di 47 di Valentin Perrone, i 45 di Marco Morelli, i 37 di Veda Pratama e i 36 del nostro Guido Pini.

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Moto3 Gara Jerez - GP Spagna - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 33:23.55
2 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +1.991
3 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.009
4 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +2.049
5 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +9.926
6 9 Veda Pratama Honda Team Asia +10.027
7 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +11.526
8 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +11.601
9 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +11.701
10 78 Joel Esteban Level Up - Mta +11.866
11 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +11.977
12 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +12.756
13 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +12.803
14 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing +13.310
15 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +22.037
16 19 Scott Ogden Cip Green Power +26.089
17 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +29.553
18 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +29.932
19 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +30.285
20 11 Adrian Cruces Cip Green Power +30.287
21 32 Zen Mitani Honda Team Asia +30.323
22 21 Ruche Moodley Code Motorsports +30.399

Jerez - GP Spagna - Risultati Gara

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