Moto3 | Gp Jerez: Quiles vince e allunga in Campionato, Fernandez e Munoz a podio

Moto3 GP Spagna Gara – E’ di Maximo Quiles la vittoria del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez de La Frontera, il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha siglato il quinto successo in Moto3 con un vantaggio di quasi due secondi sugli inseguitori. Seconda posizione conquistata al fotofinish per Adrian Fernandez; il pilota del team Leopard Racing è stato graziato dalla Direzione Gara, dopo il contatto su Matteo Bertelle al primo giro che ha causato la caduta del pilota italiano. A chiudere il podio uno stoico David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), reduce da un calvario di sette operazioni al femore sinistro.

Quarto posto per Marco Morelli (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a precedere il pilota del team Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, seguito da Vada Pratama (Honda Team Asia). Settima posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), davanti a David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

A chiudere la TOP 10, troviamo Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) e Joel Esteban (LEVEL UP-MTA).

Male per i nostri colori: oltre alla caduta di Matteo Bertelle, non hanno concluso la gara Nicola Carraro e Guido Pini a causa di una caduta. Fortunatamente nessuna conseguenza.

Maximo Quiles allunga nella classifica iridata portandosi a 90 punti contro i 53 di Alvaro Carpe, i 49 di Adrian Fernandez, di 47 di Valentin Perrone, i 45 di Marco Morelli, i 37 di Veda Pratama e i 36 del nostro Guido Pini.

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