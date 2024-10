Moto3 | Gp Australia Prove Libere: Sotto la pioggia vola Alonso

Moto3 GP Australia Prove Libere – La pioggia caduta a Phillip Island non ha impensierito David Alonso, autore del miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Australia. Il neo Campione del Mondo del team CFMOTO, ha registrato il suo best lap in 1:44.888, precedendo Angel Piqueras (Leopard Racing) ed il nostro Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team).

Quarto tempo per Stefano Nepa (LEVELUP – MTA), seguito da Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).

In settima posizione troviamo David Munoz (BOE Motorsports) che precede Luca Lunetta (Sic58 Squadra Corse) con Scott Odgen (FleetSafe Honda – MLav Racing) e Ryusel Yamanaka (MT Helmets – MSI) a chiudere la TOP 10 dei tempi.

Gli altri italiani: 14esimo Riccardo Rossi, 18esimo Nicola Carraro e 23esimo Filippo Farioli.

5/5 - (6 votes)