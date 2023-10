Moto3 | Gp Australia Prove 1: Munoz precede Sasaki

Moto3 GP Australia Phillip Island Prove 1 – E’ di David Munoz il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio d’Australia classe Moto3, 16esima tappa del Motomondiale 2023 in programma a Phillip Island.

Il pilota del team BOE Motorsport, ha registrato il suo best lap in 1:37.638, precedendo Ayumu Sasaki (Intact GP) e il nostro Riccardo Rossi (Sic58 Squadra Corse). La quarta posizione è di Adrian Fernandez che sostituisce Tatsuki Suzuki (ricordiamo che il giapponese è stato licenziato anticipatamente dal team Leopard Racing per la mancanza di risultati, ndr).

Quinto tempo per Diogo Moreira (MT Helmets), seguito da Jaume Masia (Leopard Racing) e Joel Kelso (CFMOTO).

Ottavo Ryusel Yamanaka (GASGAS) con Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) e José Antonio Rueda (Red Bull KMT Ajo), a chiudere la TOP 10 dei tempi.

Gli altri italiani: 13° Stefano Nepa, 23° Filippo Farioli mentre Matteo Bertelle non ha registrato nessun crono.

