Moto3 | Aggiornamento su Dettwiler è sveglio e ha lasciato la terapia intensiva

"Ha comunicato con la famiglia e con i medici"

di Jessica Cortellazzi31 Ottobre, 2025
Arrivano ottime notizie dall’ospedale di Kuala Lumpur: Noah Dettwiler è sveglio e comunica con la famiglia e con i medici. Oggi ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito presso un’altra struttura privata in Malesia, per proseguire la convalescenza. Dettwiler dovrà successivamente sottoporsi ad un’altra operazione alla gamba ma non è ancora chiaro se si svolgerà in Malesia o in Svizzera.

Comunicato Stampa CIP Green Power su condizioni Noah Dettwiler

“Noah è cosciente e comunica con la famiglia e i medici. Oggi ha lasciato la terapia intensiva per essere trasferito presso una clinica privata di Kuala Lumpur per continuare il suo recupero. Dovrà essere operato ancora alla gamba ma non è ancora sicuro se l’operazione avverrà in Malesia o al suo ritorno a casa in Svizzera (sul quale non c’è ancora una data, ndr). A nome di tutta la famiglia di Noah e del team, vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine allo staff medico, a tutti gli addetti al lavoro del circuito di Sepang e all’ospedale di Kuala Lumpur per la professionalità e le cure. Ringraziamo anche per tutti i messaggi di supporto ricevuti da tutto il mondo e siamo vicini anche a José Antonio Rueda e al suo team, in questo momento difficile”

