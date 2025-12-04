MotoGP

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Secondo il pilota australiano il suo nuovo team-mate potrà fare bene anche in Top Class

di Alessio Brunori4 Dicembre, 2025
MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha debuttato in MotoGP sulla Yamaha V4.

Il pilota australiano del Pramac Racing vede ottime prospettiva per il tre volte iridato della Superbike, che secondo il Miller, non farà troppa fatica ad adattarsi.

Secondo l’ex pilota di Honda, Ducati e KTM, il pilota turco sarà di grande aiuto avendo già guidato per diversi costruttori, anche se nel Mondiale Superbike.

Dichiarazioni Jack Miller su Toprak Razgatlioglu Test Valencia MotoGP 2025

“È un motociclista di livello mondiale e penso che si adatterà relativamente in fretta. Ha una vasta esperienza di lavoro con vari produttori, anche se principalmente nel settore delle Superbike. La moto ha comunque due ruote e una manopola dell’acceleratore. Sono quindi fiducioso che riuscirà a migliorare abbastanza rapidamente. Ha uno stile di guida diverso, dopo aver utilizzato pneumatici Pirelli. Avere un pilota come Toprak, con uno stile di guida completamente diverso, ci consente di ottenere dati diversi. Possiamo vedere cosa fa con la moto, come si muove. Tutto questo giocherà a vantaggio della Yamaha.”

2.4/5 - (5 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio
In evidenza

MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio

Cambiamento nella leadership della MotoGP, ma al momento non c'è il nome del successore
MotoGP – Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer MotoGP, lascerà il circus del Motomondiale a gennaio 2026. Dal suo arrivo nel
MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak” MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak”
In evidenza

MotoGP | Sofuoglu: “Non è ancora il nostro Toprak”

Il manager del tre volte iridato della SBK: "Dopo un paio di test vedremo il vero Toprak, che farà ‘stoppies’ in frenata, derapate e spingerà più forte"
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Toprak Razgatlioglu ha debuttato a Valencia sulla Yamaha V4 con cui disputerà la sua

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu
MotoGP

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Secondo il pilota australiano il suo nuovo team-mate potrà fare bene anche in Top Class
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha