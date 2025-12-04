MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha debuttato in MotoGP sulla Yamaha V4.

Il pilota australiano del Pramac Racing vede ottime prospettiva per il tre volte iridato della Superbike, che secondo il Miller, non farà troppa fatica ad adattarsi.

Secondo l’ex pilota di Honda, Ducati e KTM, il pilota turco sarà di grande aiuto avendo già guidato per diversi costruttori, anche se nel Mondiale Superbike.

Dichiarazioni Jack Miller su Toprak Razgatlioglu Test Valencia MotoGP 2025

“È un motociclista di livello mondiale e penso che si adatterà relativamente in fretta. Ha una vasta esperienza di lavoro con vari produttori, anche se principalmente nel settore delle Superbike. La moto ha comunque due ruote e una manopola dell’acceleratore. Sono quindi fiducioso che riuscirà a migliorare abbastanza rapidamente. Ha uno stile di guida diverso, dopo aver utilizzato pneumatici Pirelli. Avere un pilota come Toprak, con uno stile di guida completamente diverso, ci consente di ottenere dati diversi. Possiamo vedere cosa fa con la moto, come si muove. Tutto questo giocherà a vantaggio della Yamaha.”

