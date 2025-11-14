Moto3 | Gp Valencia Prove Libere 1: Carpe precede Kelso
Il migliore degli italiani è Pini, nono
Moto3 GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Alvaro Carpe il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il suo best lap in 1:38.357, precedendo Joel Kelso e Adrian Fernandez (LEVEL UP – MTA).
Quarto tempo per Valentin Perrone (CFMOTO Gaviota Aspar Team), seguito da Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Almansa (Leopard Racing). A seguire, in settima posizione troviamo Scott Odgen (CIP Green Power), davanti ai piloti del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Casey O’Gorman e Guido Pini, migliore degli italiani e protagonista di una caduta verso fine turno, fortunatamente senza conseguenze. Chiude la Top 10, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse).
Gli altri italiani: 14° Marco Morelli, 18° Stefano Nepa, 19° Nicola Carraro, 20° Dennis Foggia e 23° Matteo Bertelle.
Moto3 Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:38.357
|2
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:38.443
|+0.086
|3
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:38.669
|+0.312
|4
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:38.765
|+0.408
|5
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:38.874
|+0.517
|6
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:39.081
|+0.724
|7
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:39.302
|+0.945
|8
|67
|Casey O'gorman
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:39.416
|+1.059
|9
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:39.419
|+1.062
|10
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:39.485
|+1.128
|11
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:39.646
|+1.289
|12
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:39.701
|+1.344
|13
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:39.711
|+1.354
|14
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:39.747
|+1.390
|15
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:39.791
|+1.434
|16
|45
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:39.972
|+1.615
|17
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:40.127
|+1.770
|18
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:40.178
|+1.821
|19
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:40.346
|+1.989
|20
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:40.505
|+2.148
|21
|2
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|1:40.522
|+2.165
|22
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:40.613
|+2.256
|23
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:40.685
|+2.328
|24
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.785
|+2.428
|25
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:41.675
|+3.318
|26
|13
|Hakim Danish
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:43.258
|+4.901
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1
