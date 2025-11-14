In evidenza

Moto3 | Gp Valencia Prove Libere 1: Carpe precede Kelso

Il migliore degli italiani è Pini, nono

di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
Moto3 GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Alvaro Carpe il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il suo best lap in 1:38.357, precedendo Joel Kelso e Adrian Fernandez (LEVEL UP – MTA).

Quarto tempo per Valentin Perrone (CFMOTO Gaviota Aspar Team), seguito da Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Almansa (Leopard Racing). A seguire, in settima posizione troviamo Scott Odgen (CIP Green Power), davanti ai piloti del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Casey O’Gorman e Guido Pini, migliore degli italiani e protagonista di una caduta verso fine turno, fortunatamente senza conseguenze. Chiude la Top 10, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse).

Gli altri italiani: 14° Marco Morelli, 18° Stefano Nepa, 19° Nicola Carraro, 20° Dennis Foggia e 23° Matteo Bertelle.

Moto3 Prove Libere 1 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:38.357
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:38.443 +0.086
3 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:38.669 +0.312
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team 1:38.765 +0.408
5 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:38.874 +0.517
6 22 David Almansa Leopard Racing 1:39.081 +0.724
7 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:39.302 +0.945
8 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:39.416 +1.059
9 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:39.419 +1.062
10 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:39.485 +1.128
11 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:39.646 +1.289
12 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:39.701 +1.344
13 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:39.711 +1.354
14 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:39.747 +1.390
15 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:39.791 +1.434
16 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:39.972 +1.615
17 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:40.127 +1.770
18 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:40.178 +1.821
19 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:40.346 +1.989
20 71 Dennis Foggia Cfmoto Valresa Aspar Team 1:40.505 +2.148
21 2 Zen Mitani Honda Team Asia 1:40.522 +2.165
22 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:40.613 +2.256
23 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:40.685 +2.328
24 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:40.785 +2.428
25 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:41.675 +3.318
26 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:43.258 +4.901

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Prove Libere 1

