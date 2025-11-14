Moto3 | Gp Valencia Prove Libere 1: Carpe precede Kelso

Moto3 GP Valencia Prove Libere 1 – E’ di Alvaro Carpe il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il suo best lap in 1:38.357, precedendo Joel Kelso e Adrian Fernandez (LEVEL UP – MTA).

Quarto tempo per Valentin Perrone (CFMOTO Gaviota Aspar Team), seguito da Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Almansa (Leopard Racing). A seguire, in settima posizione troviamo Scott Odgen (CIP Green Power), davanti ai piloti del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Casey O’Gorman e Guido Pini, migliore degli italiani e protagonista di una caduta verso fine turno, fortunatamente senza conseguenze. Chiude la Top 10, Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse).

Gli altri italiani: 14° Marco Morelli, 18° Stefano Nepa, 19° Nicola Carraro, 20° Dennis Foggia e 23° Matteo Bertelle.

