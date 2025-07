Moto3 | Gp Germania: pole di Ogden, Pini in prima fila

Moto3 GP Germania Qualifiche – Scott Ogden si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto3, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Sachsenring.

Sotto la pioggia e con pneumatici rain, il pilota del Team CIP Green Power ha portato in vetta la sua KTM con il crono di 1:35.001, andando a cogliere la prima pole in carriera.

In prima fila con il pilota di Doncaster partiranno David Almansa con la Honda del Leopard Racing e il nostro Guido Pini, unico italiano ad aver partecipato alla Q2.

La qualifica del pilota toscano del Team Intact non era iniziata nel migliore dei modi, il #94 era subito caduto, ma la sua moto nell’impatto ha bucato gli air-fence, per questo è stata esposta la bandiera rossa, che alla fine ha permesso ai suoi meccanici di rimettere a posto la moto. Un ruolo fondamentale lo ha giocato anche il Team Aspar (vicino di box alla squadra tedesca, ndr) che ha prestato un airbox ai rivali, ricordando un motociclismo di altri tempi.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per il team-mate di Pini, David Munoz, caduto senza conseguenze. Il #64 ha preceduto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Maximo Quiles in sella alla KTM del Team Aspar ha ottenuto il settimo tempo, terza fila, davanti a Cormac Buchanan (KTM BOE) ed Eddie O’Shea (Honda Mlav Racing).

Quarta fila per Angel Piqueras (KTM FRINSA – MT Helmets – MSI), Marcos Uriarte (KTM MTA) e per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), con quest’ultimo che ha preferito non prendere rischi inutili.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (Honda Snipers) che partirà dalla 19esima casella, Leonardo Abruzzo (KTM BOE), 20esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 22esimo, Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 23esimo e Dennis Foggia (KTM Aspar) 24esimo.

5/5 - (6 votes)