Moto3 | Gp Silverstone Qualifiche: Ortolà, pole con record, Nepa è settimo

Moto3 GP Gran Bretagna Silverstone Qualifiche – Ivan Ortolà ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto3 in programma a Silverstone, decima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha portato in vetta la sua KTM con il crono di 2:09.270, 41 millesimi meglio di Collin Veijer, che a differenza dello spagnolo ha fatto il tempo da solo e non in scia, perdendo moltissimo nel T4. In prima fila con loro anche Joel Kelso (KTM BOE Motorsports), staccato di 0.483s.

Quarto tempo per il leader della classifica iridata David Alonso, che ha portato la CFMoto del Team Aspar davanti alla KTM MT Helmets – MSI di Ryusei Yamanaka e alla GASGAS di Jacob Roulstone.

Settimo tempo e terza fila per il migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa, KTM MTA. Il pilota di Giulianova ha chiuso davanti a Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna IntactGP). Chiude la Top Ten Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Matteo Bertelle (Honda Snipers) ha chiuso 13esimo, Nicola Carraro (KTM MTA) 15esimo e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 16esimo.

