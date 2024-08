MotoGP | Gp Silverstone Qualifiche: Espargarò, pole da record, Bagnaia secondo davanti a Bastianini

MotoGP Gp Gran Bretagna Silverstone Qualifiche – Strepitosa pole position per Aleix Espargarò a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota dell’Aprilia ha abbassato di quattro decimi il precedente record della pista, arrivando a girare in 1:57.309. Per il #41 della casa di Noale settima pole in Top Class. In prima fila insieme allo spagnolo le Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, staccati rispettivamente di 0.208s e 0.384s.

Da segnalare che a Bagnaia nel secondo tentativo si è staccata la banda adesiva degli sponsor che sta in alto alla visiera, con conseguente giro abortito.

Bagnaia al parco chiuso si è lamentato del comportamento di certi piloti che “pascolano” per la pista alla ricerca di una scia, tra questi Marc Marquez, che nel primo tentativo si è attaccato al #1 della Ducati, mentre nel secondo dapprima si è quasi “preso” con Fabio di Giannantonio e poi si è lamentato verso Marco Bezzecchi, che però stava facendo il suo giro veloce.

Tornando alla classifica, seconda fila per Jorge Martin su Ducati Pramac, Alex Marquez su Ducati Gresini e Brad Binder su KTM.

Il sopra citato Marc Marquez ha chiuso settimo ed aprirà la terza fila, dove troviamo anche Maverick Vinales (scivolato senza conseguenze a fine sessione, ndr) e il rookie Pedro Acosta (KTM Team GASGAS).

Quarta fila per le Ducati VR46 Racing Team di Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, con in “mezzo” la KTM di Jack Miller.

Non avevano passato la Q1 tra gli altri Franco Morbidelli 13esimo, seguito da Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Augusto Fernandez, Fabio Quartararo, Luca Marini, Joan Mir, Takaaki Nakagami e la wild-card Remy Gardner.

