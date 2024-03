Moto3 | Gp Qatar Gara: Alonso in volata su Holgado, Rossi è quarto

Moto3 GP Qatar Gara – Uno straordinario David Alonso si è aggiudicato il Gran Premio del Qatar classe Moto3, gara inaugurale del Motomondiale 2024 disputata al Lusail International Circuit.

Il pilota del Team Aspar (CFMoto) che partiva dalla terza fila, ottavo tempo, è stato autore di una gara tatticamente perfetta, vinta con un magistrale ultimo giro che lo ha visto sopravanzare prima Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e poi il pole-man Daniel Holgado (GASGAS Tech3), con quest’ultimo che è arrivato secondo proprio davanti al giapponese. Per Alonso si tratta della quinta vittoria in carriera.

Grandissima la gara del nostro Riccardo Rossi, passato quest’anno alla KTM Team CIP Green Power. L’ex pilota della Honda ha battagliato fino alla fine e il podio gli è sfuggito di soli 43 millesimi.

Il #54 ha preceduto l’Husqvarna di Collin Veijer, la KTM MTA del nostro Stefano Nepa e la seconda Husqvarna del Team Intact GP, quella del giapponese Tatsuki Suzuki.

In Top Ten anche Joel Kelso con la KTM del Team BOE, uno straordinario Ivan Ortolà (nono con la KTM del Team MT Helmets – MSI), che centrato da Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) nel corso del secondo giro, è ripartito ultimo e che è stato autore di una pazzesca rimonta e il rookie Jacob Roulstone (GASGAS Tech3).

A punti anche gli altri rookie Joel Esteban (CFMoto Aspar) e Angel Piqueras (Honda Leopard), Scott Ogden (Honda MLav Racing) e i nostri Nicola Carrato (KTM MTA) e Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse).

Gara da dimenticare per Adrian Fernandez (Honda Leopard) e Vicente Perez (KTM Red Bull Ajo) caduti nel corso dell’ultimo giro mentre erano in lotta per il podio. E’ andata male anche a Matteo Bertelle (Honda Snipers) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse), caduti nel corso del quarto giro.

