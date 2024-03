Moto3 | Gp Portogallo Gara: vince Holgado, Rueda e Ortolà a podio

Moto3 GP Portogallo Gara – Daniel Holgado su GASGAS ha vinto il Gran Premio del Portogallo classe Moto3, secondo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team Tech3 che bissa il successo del 2023, ha avuto la meglio su Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo, al suo secondo podio in carriera, ndr) e Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI). Holgado non vinceva da Mugello 2023, per lui quarta vittoria in carriera.

Chiude ai piedi del podio il vincitore del Gran Premio del Qatar David Alonso (CFMoto Aspar), che a poche tornate dalla fine ha perso il contatto con i primi rinunciando a sogni di gloria.

Il #80 ha avuto la meglio sull’australiano del Team BOE Motorsports Joel Kelso e sull’olandese Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).

Stefano Nepa su KTM del Team MTA ha chiuso settimo, migliore dei piloti italiani. Dietro al #82 si sono piazzati Joel Esteban (CFMoto Aspar) e David Munoz (KTM BOE Motorsports). Il dominio della KTM con i marchi GASGAS, KTM, CFMoto e Husqvarna si interrompe grazie al decimo posto di Adrian Fernandez, Honda Leopard.

A punti anche Jacob Roulstone (GASGAS Tech3), il nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers), Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP), Vicente Perez (KTM Red Bull Ajo) e Scott Ogden (Honda Mlav Racing).

Nicola Carraro (KTM MTA) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) hanno chiuso in 16esima e 17esima piazza mentre dopo una caduta Luca Lunetta (team-mate di Farioli, ndr) ha chiuso 23esimo. Gara da dimenticare per Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) che dopo aver tenuto a lungo il gruppo di testa, è crollato ed è poi caduto senza conseguenze.

La classifica Mondiale vede ora al comando Holgado con 45 punti contro i 38 di Alonso, i 23 di Ortolà e i 21 di Veijer.

