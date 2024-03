SBK | Gp Barcellona Superpole Race: Razgatlioglu vince alla Valentino Rossi

SBK Gp Barcellona Superpole Race – Toprak Razgatlioglu vince la Superpole Race del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del mondiale 2024.

Il pilota turco, partito dalla pole, è stato autore di una gara incredibile, con tantissimi sorpassi e controsorpassi. La gara si risolve solo alla fine quando ormai sembrava tutto chiuso in favore di Bautista. Invece, esattamente come Valentino Rossi nel 2009 contro Lorenzo, riesce a trovare lo spazio dove non c’era all’ultima curva.

Nella manovra si riesce ad inserire anche Andrea Iannone (Go Eleven) che chiude in seconda posizione davanti ad Alvaro Bautista.

Negli ultimi due giri, il pilota turco ha recuperato oltre 3 secondi sull’italiano passandolo all’ultimo giro. Per il debuttante Ducati un secondo posto amaro.

Negli ultimi tre giri Alvaro Bautista riesce a passare Andrea Iannone dopo un’ottima rimonta, chiudendo in terza posizione davanti al pilota del team GoEleven e ad Andrea Locatelli (Yamaha).

Dopo un ottima partenza Nicolò Bulega chiude in quarta posizione, davanti ad Alex Lowes (Kawasaki) e Michael van der Mark (BMW).

Settimo posto per Danilo Petrucci (Barni) che precede Andrea Locatelli (Yamaha) e Remy Gardner (Yamaha). Dominique Aegerter completa la top ten.

Jonathan Rea ancora una volta sbaglia la prima staccata e chiude 13esimo davanti a Axel Bassani (Kawasaki). Michael Rinaldi (Motocorsa) chiude 18esimo.

WorldSBK Barcellona Superpole Race – Tempi finali

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 02 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 0.075 03 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.260 04 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.411 05 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.611 06 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 2.634 07 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 4.249 08 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.354 09 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 5.196 10 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 5.269 11 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 6.831 12 REDDING Scott BMW M 1000 RR 7.338 13 REA Jonathan Yamaha YZF R1 7.435 14 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 7.891 15 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 10.288 16 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 11.060 17 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 11.864 18 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 11.937

5/5 - (2 votes)