Moto3 | Gp Misano Gara: Piqueras show, doppio long-lap e vittoria

Moto3 GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano Gara – Strepitosa vittoria di Angel Piqueras nel Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto3, 13esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota della Honda che partiva dalla seconda fila, quarto tempo, è stato autore di una grandissima partenza che lo ha portato in testa, poi il doppio long-lap inflitto per aver causato la caduta di un altro pilota in prova.

Rientrato in 13esima posizione ha iniziato una furibonda rimonta che a pochi giri dalla fine lo ha portato a ridosso dei primi, poi i sorpassi decisivi su David Alonso, Taiyo Furusato, Ivan Ortolà e Daniel Holgado. Una vittoria capolavoro che il #36 del Leopard ricorderà a lungo, prima vittoria in carriera.

Sul podio sono saliti Daniel Holgado su Red Bull GASGAS Tech3 e Ivan Ortolà su KTM MT Helmets – MSI. Quarto al traguardo il giapponese del Team Honda Asia Taiyo Furusato, che ha preceduto l’Husqvarna di Collin Veijer, la KTM di Joel Kelso e la CFMoto del Team Aspar del capo-classifica David Alonso.

In Top Ten anche Tatsuki Suzuki su Husqvarna Intact GP e Luca Lunetta, con il pilota romano penalizzato con un doppio long-lap penalty inflitto per jump-start, anche se dalle immagini il #58 del Team SIC58 Squadra Corse non sembra essere partito in anticipo.

A punti anche Filippo Farioli con la seconda Honda del Team SIC58 Squadra Corse, David Almansa su Honda Snipers, Jacob Roulstone su Red Bull GASGAS Tech3, Adrian Fernandez (Honda Leopard, anche lui penalizzato con due long-lap per jump-start, ndr), Stefano Nepa (KTM MTA) e Scott Ogden (Honda MLav Racing).

Gara subito finita per Riccardo Rossi (KTM CIP), a terra dopo un contatto con Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e David Munoz. Caduta anche per Matteo Bertelle (Honda Snipers).

La classifica iridata vede ora Alonso in testa con 246 punti, 70 in più Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3). Staccati di 73 lunghezze Ivan Ortolà e Collin Veijer.

