Moto3 | Gp Malesia Prove 2: Fernandez da record, Lunetta è sesto

Moto3 GP Malesia Sepang Prove 2 – Adrian Fernandez è stato il più veloce della seconda ed ultima sessione di pre-qualifica della classe Moto3 a Sepang, circuito che ospita il Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Leopard Racing ha portato al comando la sua Honda con il crono di 2:10.102, nuovo record della pista malese per la classe Moto3. Il pilota della Honda ha preceduto di 0.182s il team-mate Angel Piqueras, a sua volta davanti alla KTM del Team MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà di 0.204s. Ben undici piloti sotto al record della pista che era di Jaume Masia, che era di 2’10.846.

Taiyo Furusato in sella alla Honda del Team Asia è quarto, seguito da Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e dal migliore dei piloti italiani, Luca Lunetta, in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse. In Top Ten anche Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), David Munoz (KTM BOE Motorsports) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP, scivolato senza conseguenze, ndr).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Scott Ogden (Honda MLav Racing), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il nostro Stefano Nepa (KTM LEVELUP – MTA) e il Campione del Mondo 2024 David Alonso, che ha rischiato seriamente di essere escluso.

Il vantaggio del #80 del Team Aspar sul nostro Nicola Carraro (KTM LEVELUP – MTA) 15esimo e primo pilota costretto alla Q1 è infatti di soli 0.049s. Matteo Bertelle (Honda Snipers) ha chiuso 20esimo, mentre Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) è 22esimo. Ultima posizione per Filippo Farioli, caduto dopo un contatto con David Munoz (KTM BOE Motorsports). Il pilota SIC58 Squadra Corse ha percorso solo 2 giri, chiudendo a 2.658s dalla vetta.

5/5 - (6 votes)