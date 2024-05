Moto3 | Gp Le Mans Qualifiche: Alonso beffa Holgado, è pole con record

Moto3 GP Francia Le Mans Qualifiche – Pole position per David Alonso nel Gran Premio di Francia classe Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2024, in programma domenica sul circuito Bugatti di Le Mans.

Il pilota del Team Aspar l’ha ottenuta con il crono di 1:40.114 (nuovo record della pista francese) proprio sotto alla bandiera a scacchi, andando a beffare di soli 11 millesimi il leader della classifica iridata Daniel Holgado, rider GASGAS Tech3. Per il #80 si tratta della terza pole in Moto3. In prima fila anche Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo).

Seconda fila per Adrian Fernandez (Honda Leopard), Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI). Settimo tempo e apertura della terza fila per Joel Kelso (BOE Motorsports), che precede il team-mate David Munoz e il rookie del Team Honda Leopard, Angel Piqueras.

Decimo tempo per Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) che precede il rookie del Team GASGAS Tech3 Jacob Roulstone e Scott Ogden (Honda MLav Racing).

Riccardo Rossi, con la KTM del Team CIP è 13esimo, mentre Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) ha chiuso 15esimo dopo aver passato la Q1.

Non avevano passato la Q1 tra gli altri i nostri Matteo Bertelle (Honda Snipers) 19esimo, Nicola Carraro (KTM MTA) 20esimo, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 21esimo e Stefano Nepa (KTM MTA) 23esimo.

5/5 - (4 votes)