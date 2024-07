Moto3 | Gp Germania Gara: Alonso vince e allunga nel Mondiale, a podio Furusato e Ortolà

Moto3 GP Germania Sachsenring Gara – David Alonso ha dominato il Gran Gran Premio di Germania classe Moto3, nona tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team Aspar, ha guidato la gara dopo la caduta di Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) avvenuta nel corso del secondo giro e solo Taiyo Furusato su Honda Team Asia lo ha sorpassato per poche curve, lasciando però dopo pochi metri il comando al colombiano.

Il pilota del Team Aspar va a vincere la sesta gara della stagione dopo quelle del Qatar, Austin, Francia, Catalunya e Italia (Mugello, ndr). Sul podio anche Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI), autore di una bella rimonta dopo un long-lap penalty inflitto ieri per slow-sector in prova.

Quarta e quinta posizione per i pilota Honda Leopard Adrian Fernandez e Angel Piqueras, che hanno preceduto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI, che ha scontato ben 3 long-lap, due per la penalità inflitta ieri e uno per jump-start), Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e David Munoz (KTM BOE Motorsports). In Top Ten anche Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP) e Scott Ogden (Honda MLav Racing).

In zona punti anche Joel Kelso (KTM BOE Motorsports), Stefano Nepa (KTM MTA), il migliore degli italiani, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse), Joel Esteban (CFMoto Aspar) e Matteo Bertelle (Honda Snipers). Nepa ha dovuto scontare un long-lap per lo stesso motivo di Ortolà mentre Farioli, Esteban e Bertelle sono dovuti partire addirittura dalla pit-lane per lo stesso motivo, ma alla quinta “offense”.

Strepitosa, ma chiusa con una caduta la gara di Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), che dopo aver scontato ben due long lap è stato autore di una grande rimonta che lo aveva portato sino all’ottava posizione. Purtroppo è caduto alla curva 1 quando mancavano pochi giri al termine, ma rimane la grandissima prestazione del pilota del Team di Paolo Simoncelli.

Nicola Carraro (KTM MTA) e Riccardo Rossi (KTM CIP), penalizzati con un doppio long lap hanno chiuso rispettivamente in 17esima e 19esima posizione, con Collin Veijer in mezzo ai due dopo essere tornato in sella dopo la caduta.

Sfortunata la gara di Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), caduto a causa di un problema tecnico (ruota posteriore bloccata, ndr) mentre lottava per la vittoria (era secondo, ndr) a due giri dalla fine.

Con questa vittoria Alonso allunga in Campionato, portandosi a 179 punti, 58 più di Ortolà che è ora secondo per un punto su Holgado. Veijer è quarto staccato di 64 punti.

5/5 - (4 votes)