Moto2 | Gp Germania Gara: vittoria di Aldeguer, Vietti sfiora il podio

Moto2 Gp Germania Sachsenring Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio di Germania classe Moto2, nona tappa del Motomondiale 2024, corso al Sachsenring.

Il pilota del Team SpeedUp, al secondo successo stagionale, settimo in carriera, ha prima battagliato con Celestino Vietti (pole-man) e Tony Arbolino e a poche tornate dalla fine ha allungato andando a vincere per distacco su Jake Dixon (Aspar) e Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

I due italiani sono stati grandi protagonisti, ma alla fine hanno raccolto “solo” un quinto e nono posto, questo a causa del deterioramento della gomma. Vietti ha lottato sino all’ultima curva per il terzo gradino del podio, venendo preceduto da Ogura e dal rookie del Team Italtrans Diogo Moreira, con quest’ultimo che ha perso il podio per 0.115s.

Arbolino ha invece perso posizioni quando la gomma lo ha “abbandonato”, con il pilota del Team Marc VDS (che era stato anche in testa alla gara così come Vietti, ndr) che ha chiuso nono senza armi per combattere. Una bella gara comunque per il pilota di Garbagnate Milanese che è tornato protagonista.

Tornando alla classifica, dietro a Vietti si è piazzato in sesta posizione Somkiat Chantra (Team Asia), che ha preceduto il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), mai protagonista in questa gara, uno stoico Joe Roberts (OnlyFans American Racing) operato la settimana scorsa alla clavicola destra dopo la caduta in prova di Assen, Arbolino e Alonso Lopez (SpeedUp), che chiude la Top Ten.

A punti anche Senna Agius (Intact GP), Manuel Gonzalez (Gresini), Izan Guevara (Aspar), Jeremy Alcoba ( VR46 Master Camp Team) e Jaume Masia (Preicanos Racing Team). Sedicesimo al traguardo Dennis Foggia (Italtrans Racing Team).

Garcia come detto guida sempre la classifica iridata, ma ora il suo vantaggio sul team-mate Ogura si è dimezzato ed è ora di soli 7 punti. Joe Roberts è terzo staccato di 24 punti, mentre Aldeguer è quarto a 39 punti.

