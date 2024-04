Moto3 | Gp Austin Prove Libere: Alonso al Top, Bertelle è sesto

Moto3 GP delle Americhe Prove Libere – I piloti della classe Moto3 hanno aperto come di consueto le danze, questo volta al COTA, Circuit of the Americas, teatro del Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024.

Il più veloce della prima sessione di prove libere è stato David Alonso, che in sella alla CFMoto del Team Aspar ha fatto segnare il best-lap di 2:16.537.

Secondo e terzo tempo per la GASGAS del Team Tech3 di Daniel Holgado e per la KTM del Team Red Bull Ajo di Josè Antonio Rueda, staccati rispettivamente di 0.182s e 0.223s.

David Munoz (KTM BOE) è quarto, davanti a Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e al migliore dei piloti italiani, Matteo Bertelle, Honda Snipers, +0.723s.

Chiudono la Top Ten i piloti del Team Honda Leopard, Adrian Fernandez e Angel Piqueras, Ivan Ortolà (KTM MT Helmets – MSI) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP).

Stefano Nepa con la KTM del Team MTA è 11esimo, Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse) 13esimo, Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) 19esimo, Nicola Carraro (Honda Snipers) 23esimo e Riccardo Rossi (KTM CIP) 26esimo.

5/5 - (4 votes)