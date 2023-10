Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Moreira in pole, terza fila per Bertelle e Nepa

Moto3 GP Indonesia Qualifiche – Diogo Moreira ha ottenuto la pole position Gran Premio dell’Indonesia classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Mandalika.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI alla sua seconda pole in carriera dopo Silverstone 2022, ha portato la sua KTM in vetta con il crono di 1:39.085, crono che gli ha permesso di precedere di soli 40 millesimi il leader della classifica iridata Jaume Masia, Honda Leopard. In prima fila anche David Alonso con la GASGAS del Team Aspar.

Collin Veijer, passato dalla Q1, ha portato l’Husqvarna del Team Intact GP in seconda fila e avrà accanto a se Deniz Oncu su KTM Tech 3 e Taiyo Furusato su Honda del Team Asia.

Settimo tempo per Daniel Holgado; il pilota del Team KTM Tech3 è davanti ai nostri Matteo Bertelle (Honda Snipers) e Stefano Nepa (KTM MTA) con cui condividerà la terza fila.

Quarta fila della griglia per David Munoz (KTM BOE), Ayumu Sasaki (‘Husqvarna Team Intact) e Ivan Ortolà (KTM MTA). No hanno passato la Q1 Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) 20esimo, Nicola Fabio Carraro (Honda Snipers) 23esimo e Filippo Farioli (KTM Tech3) 27esimo.

