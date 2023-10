Moto2 | Gp Indonesia Qualifiche: Canet centra la pole, Acosta è quarto

Moto2 Gp Indonesia Qualifiche – Aron Canet ha centrato la pole position del Gran Premio dell’Indonesia classe Moto2, 15esima tappa, in programma a Mandalika.

Il pilota del Team Pons alla sua seconda partenza al “palo” stagionale, la sesta in Moto2, undicesima in carriera, l’ha ottenuta con il miglior tempo di 1:34.155, battendo di soli 3 millesimi Manuel Gonzalez (VR46 Team). In prima fila anche Filip Salac (Gresini Racing).

Il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo) è quarto e condividerà la seconda fila con Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Somkiat Chantra (Team Asia).

Terza fila per Jake Dixon (Aspar), Sam Lowes (Marc VDS) e Zonta van den Goorbergh (Racing GP). Tony Arbolino che in classifica è staccato di 50 punti da Acosta è decimo, davanti a Joe Roberts (Italtrans) e Sergio Garcia (Pons).

Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 16esimo, mentre non hanno passato la Q1 Alberto Surra (Forward) 22esimo, Lorenzo Baldassarri (che sostituisce nel Fantic Racing il convalescente Celestino Vietti, ndr) 25esimo e Mattia Casadei (Fantic Racing) 30esimo.

5/5 - (1 vote)