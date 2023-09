Moto3 | Gp India Qualifiche: Masia, pole sul bagnato, Bertelle è secondo

Moto3 GP India Qualifiche – La pioggia arrivata in India dopo la Q1 della classe Moto3, ha fatto slittare la sessione decisiva per l’assegnazione della pole position, con i piloti a lungo ai box.

Dopo più di un’ora rispetto all’orario previsto i 18 piloti sono scesi in pista con pneumatici rain e alla fine la pole position del Gran Premio dell’India classe Moto3 è andata a Jaume Masia.

Al Buddh International Circuit il pilota del Team Leopard ha portato in vetta la sua Honda con il crono di 2:09.336 andando a precedere di 0.727s un ottimo Matteo Bertelle, in sella alla Honda Snipers. In prima fila anche Ayumu Sasaki con l’Husqvarna del Team Intact GP.

Scott Ogden con la Honda del Team VisionTrack è quarto, davanti ad un’altra moto delle casa dall’ala dorata, quella del Team SIC58 Squadra Corse di Kaito Toba. In seconda fila anche la KTM di Diogo Moreira (MT Helmets -MSI).

Terza fila per Stefano Nepa (KTM MTA), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Collin Veijer (Husqvarna Intact GP). Riccardo Rossi con la seconda Honda del Team SIC58 Squadra Corse partirà dalla 14esima casella.

Qualifica da dimenticare per il leader della classifica iridata Daniel Holgado, a cui è stato tolto il giro “buono” per essere passato sul verde e che scatterà quindi dalla 19esima casella, una posizione davanti a David Alonso (GASGAS Aspar).

Assente Romano Fenati (Honda Snipers), che nella caduta di ieri ha riportato due piccole fratture alla caviglia e che salterà anche il Gran Premio del Giappone.

5/5 - (4 votes)