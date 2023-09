Moto3 | Gp Giappone Qualifiche: Pole position per Jaume Masia, Bertelle è terzo

Moto3 GP Giappone Qualifiche – Jaume Masia ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma a Motegi.

Il pilota del Team Honda Leopard l’ha conquistata con il tempo di 1:56.331, centrando la terza partenza al “palo” consecutiva, la nona in carriera. In prima fila insieme al #5 anche la KTM del Team Red Bull Ajo di Deniz Oncu e il nostro Matteo Bertelle, Honda Snipers, alla seconda prima fila consecutiva dopo quella del Gran Premio dell’India.

Stefano Nepa (KTM MTA) aprirà la seconda fila, dove troviamo anche il team-mate Ivan Ortolà e Daniel Holgado (KTM Tech 3).

Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) ha stabilito il settimo tempo, ma è stato penalizzato di tre posizioni in griglia insieme a Diogo Moreira e Joel Kelso per aver staccato la mano dalla manopola in rettilineo. La terza fila sarà aperta quindi da Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP) che avrà accanto a se David Munoz (KTM BOE) e David Alonso (GASGAS Aspar).

Brutta caduta alla curva nove per Riccardo Rossi (Honda) che partirà dalla 18esima casella. Il pilota del Team SIC58 Squadra Corse si è poi rialzato claudicante. Partirà dalla 22esima casella Filippo Farioli (KTM Tech 3).

