MotoGP | Gp Giappone Qualifiche: giro incredibile di Martin, la pole è sua

MotoGP Gp Giappone Qualifiche – Jorge Martin si aggiudica la pole del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Mobility Resort Motegi.

Il pilota del team Pramac con lo stratosferico tempo di 1:43.198 ha demolito il precedente record del circuito precedendo di 0.171s uno stoico Francesco Bagnaia che ha provato fino alla bandiera a scacchi il tutto per tutto per insidiare la pole. Terzo tempo per Jack Miller che chiude con un ritardo di 0.353s dalla vetta.

Marco Bezzecchi, dopo uno spaventoso incidente ad inizio turno fortunatamente senza conseguenze, riesce a tornare in pista con la seconda moto e chiude con il quarto tempo davanti alla KTM di Brad Binder e ad un ottimo Fabio di Giannantonio.

Marc Marquez, dopo aver superato la tagliola della Q1, chiude con il settimo tempo davanti al duo Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Johann Zarco Completa la top ten.

Non hanno passato la tagliola della Q1 tra gli altri: Fabio Quartararo, che scatterà dalla 14esima casella, e Franco Morbidelli, che partirà dalla 21esima. Il collaudatore Ducati Michele Pirro, in pista in sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini partirà dal fondo.

5/5 - (5 votes)