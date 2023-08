Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole a sorpresa a Collin Veijer, Rossi è sesto

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Pole position a sorpresa nella classe Moto3 al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, decima gara del Motomondiale 2023.

Ad ottenerla è stato Collin Veijer, Team Intact GP, che ha centrato la sua prima partenza al “palo”. Il pilota olandese l’ha ottenuta con il crono di 1:41.486, mettendo la sua Husqvarna davanti alle KTM del leader del Mondiale Daniel Holgado (Tech3) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo).

La pole di Veijer è la prima di un olandese in Moto3 e la prima dal 1999 in tutte le classi, allora a riuscirci fu Jurgen Van Den Goorbergh (500cc), papà di Zonta, pilota che corre in Moto2.

Seconda fila per Jaume Masia (Honda Leopard), Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, Riccardo Rossi, Honda Team SIC58 Squadra Corse.

Il vincitore di Silverstone David Alonso (GASGAS Aspar), scivolato senza conseguenze a fine sessione, ha chiuso settimo davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Intact GP) e Joel Kelso (CFMoto PruestelGP).

Quarta fila per David Munoz (KTM BOE), Stefano Nepa (KTM MTA) e Tatsuki Suzuki (Honda Leopard). Romano Fenati dopo un problema alla Honda del Team Snipers è risalito in sella ed ha chiuso 14esimo, mentre il suo team-mate Matteo Bertelle è 16esimo. Filippo Farioli che non era riuscito a passare lo “scoglio” della Q1 ha chiuso 24esimo.

