Moto2 | Gp Austria Qualifiche: Pole di Acosta, Vietti è terzo, Arbolino solo settimo

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Qualifiche – Pedro Acosta partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria classe Moto2, decimo round del Motomondiale 2023, in programma sul tracciato del Red Bull Ring.

Il #37 del Team Red Bull Ajo nonostante una scivolata ad inizio sessione e un tempo ancora migliore della pole cancellato a causa di una bandiera gialla, ha fatto segnare il crono di 1:34.040, che gli ha dato la quarta pole position nella classe Moto2, quinta in carriera.

In prima fila con lui partiranno il giapponese del Team Asia Ai Ogura e il nostro Celestino Vietti, rider Fantic Racing. I due sono staccati rispettivamente di 0.271s e 0.405s.

Jake Dixon (Aspar) è quarto, davanti a Somkiat Chantra (Team Asia) e Fermin Aldeguer (Speed Up). Qualifiche non facili per Tony Arbolino, con il pilota del Team Marc VDS che ha chiuso settimo a quasi sette decimi dalla vetta. Il #14 ha preceduto Albert Arenas (Red Bull Ajo) e Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp).

Dennis Foggia arrivato in Q2 attraverso la Q1 scatterà dalla 17esima casella, mentre Alberto Surra (Forward) e Mattia Rato (SAG) partiranno dalla 26esima e 28esima piazza.

