Moto3 | Gp Assen Qualifiche: Munoz centra la pole, Rossi in prima fila

Moto3 Gp Olanda Assen Qualifiche – David Munoz, rider KTM BOE, ha conquistato la pole-position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo proprio sotto alla bandiera a scacchi ha ottenuto il tempo di 1:41.181, che gli ha permesso di battere Joel Kelso su CFMoto (+0.291s) e il nostro Riccardo Rossi, Honda SIC5 Squadra Corse (+0.329s), per lui prima pole in carriera.

Quarto tempo per il giapponese Ayumu Sasaki, che in sella all’Husqvarna del Team Intact GP ha avuto la meglio sul vincitore del Sachsenring Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo, passato dalla Q1, ndr) e sul nostro Stefano Nepa (KTM MTA), il più veloce delle FP3.

Stoico Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse), che dopo la caduta nelle FP3 dove aveva battuto violentemente la testa, è riuscito a chiudere settimo, primo pilota della terza fila che condividerà con Jaume Masia (Honda Leopard, scivolato a fine sessione senza conseguenze, ndr) e Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).

Decimo tempo per Romano Fenati che in sella alla Honda Snipers aprirà la quarta fila dove troviamo anche Josè Antonio Rueda su KTM Red Bull Ajo e Andrea Migno (KTM CIP).

Gli altri italiani sono: Matteo Bertelle (Honda Snipers) 16esimo e Filippo Farioli (KTM Tech 3) 21esimo. Qualifiche da dimenticare per il leader della classifica iridata Daniel Holgado (KTM Tech 3) che partirà ultimo dopo aver mancato il passaggio in Q2 a causa di un “track limit” avvenuto in Q1. Domani sarà chiamato ad una grandissima rimonta dalla 27esima casella.

