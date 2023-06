Moto2 | Gp Assen Qualifiche: Lopez beffa Dixon ed è pole, Arbolino è decimo

Moto2 Gp Olanda Assen Qualifiche – La pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto2 è andata ad Alonso Lopez, che proprio sotto alla bandiera a scacchi ha beffato Jake Dixon.

Sulla storica pista di Assen il pilota della SpeedUp è sceso fino a 1:36.247, crono che gli ha permesso di battere per soli 9 millesimi il pilota del Team Aspar, uno dei protagonisti di questo weekend. Per Lopez terza pole in Moto2 e settima prima fila, una fila dove c’è anche un ritrovato Ai Ogura (Team Asia), che nelle FP3 aveva fatto centrare un crono più veloce della pole, 1:36.000.

Fermin Aldeguer con la seconda Boscoscuro del Team SpeedUp è quarto e condividerà la seconda fila con Sam Lowes (Marc VDS) e Pedro Acosta (Red Bull Ajo). Il vincitore del Sachsenring è a 0.313s dalla vetta.

Settimo tempo e terza fila per Somkiat Chantra (Team Asia) che ha preceduto Albert Arenas (Red Bull Ajo) e il nostro Celestino Vietti (Fantic Racing), che passato dalla Q1 è poi scivolato senza conseguenze nelle fasi finali della Q2.

Qualifiche difficili per il leader del Campionato Tony Arbolino, che ha chiuso decimo a quasi mezzo secondo dalla vetta. Il pilota del Team Marc VDS perde molto nel T3 e nel T4 e per domani dovrà risolvere questi problemi se vorrà essere della “partita”.

Solamente 25esimo Dennis Foggia con il rookie del Team Italtrans che non ha ancora preso le “misure” alla categoria intermedia del Motomondiale.

