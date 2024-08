MotoGP | GP Austria , Di Giannantonio: “Contento di tornare in pista”

MotoGP GP Austria Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio dopo l’ottimo quinto posto di Silverstone è pronto a fare bene anche al Red Bull Ring, per il Gran Premio d’Austria.

Fresco di conferma per il biennio 2025/2026, Fabio Di Giannantonio è sempre più vicino all’obiettivo di stagione. Un’altra solida P5 in Gran Bretagna, un weekend sempre tra i protagonisti e una striscia di risultati positivi che si allunga sempre più. Ottime premesse per affrontare al meglio la gara sul Ring austriaco.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Austria MotoGP 2024

“Sono davvero contento di tornare in pista, dopo Silverstone abbiamo comunicato una bellissima notizia che mi da tanta extra motivazione a fare ancora meglio. Siamo sempre più veloci, sempre costantemente nel gruppo dei più forti e l’obiettivo è molto vicino. Non diciamo altro, la pista di Spielberg mi piace, le Ducati qui sono sempre andate molto forte e non vedo l’ora di arrivare al box per iniziare a lavorare con tutta la squadra.”

