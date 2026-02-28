MotoGP | GP Thailandia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Chang International Circuit
di Jessica Cortellazzi28 Febbraio, 2026
Diretta Sprint Race MotoGP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Chang International Circuit di Buriram per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Thailandia.
A partire dalle 09:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.
Davanti a tutti, scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti alla Ducati di Marc Marquez e all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Quarto Fabio Di Giannantonio, a seguire Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Ai Ogura, Franco Morbidelli e Joan Mir. Francesco Bagnaia dovrà partire dalla tredicesima casella.
Foto: MotoGP SEG
La griglia di partenza della Sprint Race a Buriram:
DIRETTA SPRINT RACE GP THAILANDIA DALLE 09:00
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
Moto3 | Gp Thailandia Qualifiche: Almansa pole da record, Pini è nono
Il pilota del Team Intact GP ha preceduto Alvaro Carpe e Adrian Fernandez
Moto3 GP Thailandia Qualifiche – Sul circuito di Buriram si sono disputate le prime Qualifiche della stagione. David Almansa è
MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2
Decima pole position in Top Class per il pilota dell'Aprilia, in prima fila Marc Marquez e Raul Fernandez
MotoGP Qualifiche GP Thailandia – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale
MotoGP | GP Thailandia 2026: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Chang International Circuit
Diretta Qualifiche GP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di
MotoGP | Marini in Yamaha? Arriva l’offerta della casa giapponese
Il pesarese potrebbe approdare alla casa di Iwata
Luca Marini potrebbe lasciare la Honda a fine stagione 2026 per trasferirsi in Yamaha, dove troverebbe come compagno di squadra
MotoGP | GP Thailandia Day 1, Alex Marquez: “Non sono stato calmo per via del meteo”
Sesto tempo per il pilota spagnolo del Gresini Racing
MotoGP GP Thailandia Gresini Racing – Dopo una mattinata di lavoro concentrato sulla messa a punto, Alex Marquez ha trovato
MotoGP | GP Thailandia Day 1, Quartararo: “Stiamo cercando la giusta direzione”
Sedicesimo tempo per il francese che dovrà passare per il Q1
MotoGP GP Thailandia Monster Energy Yamaha – Turno di Prove davvero complicato per le Yamaha con l’aggiunta anche delle condizioni
MotoGP | GP Thailandia Day 1, Bastianini: “Non siamo ancora al 100%”
Il #23 della KTM ha chiuso le pre-qualifiche di Buriram al 17esimo posto
MotoGP Thailandia KTM Tech3 Racing – Enea Bastianini guarda con moderato ottimismo al lavoro svolto nella prima giornata, sottolineando segnali
MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marini: “Fondamentale ottenere un buon posto in griglia””
L'italiano è fuori dal Q2, bene Mir settimo: "La mia fiducia è migliorata"
MotoGP Thailandia Honda Castrol HRC – Una sessione condizionata dal meteo ha complicato i piani di Luca Marini, che ha
You must be logged in to post a comment Login