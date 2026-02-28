News Ticker

MotoGP | GP Thailandia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Chang International Circuit

di Jessica Cortellazzi28 Febbraio, 2026
Diretta Sprint Race MotoGP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Chang International Circuit di Buriram per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Thailandia.

A partire dalle 09:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

Davanti a tutti, scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi davanti alla Ducati di Marc Marquez e all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Quarto Fabio Di Giannantonio, a seguire Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Marquez, Ai Ogura, Franco Morbidelli e Joan Mir. Francesco Bagnaia dovrà partire dalla tredicesima casella.

La griglia di partenza della Sprint Race a Buriram:

griglia sprint buriram

DIRETTA SPRINT RACE GP THAILANDIA DALLE 09:00

