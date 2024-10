Moto2 | Gp Thailandia Prove Libere: Ramirez il più veloce, brutto incidente tra Arbolino e Zonta van den Goorbergh

Moto2 GP Thailandia Prove Libere – Marcos Ramirez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota dell’OnlyFans American Racing Team ha fatto segnare la miglior prestazione con il crono di 1:35.897, crono che gli ha permesso di precedere di soli 0.047s Manuel Gonzalez, rider Gresini Racing.

La sessione è stata caratterizzata da una bandiera rossa esposta a 24 minuti dalla fine. Brutta scena con Zonta van den Goorbergh che ha centrato sulla gamba sinistra il nostro Tony Arbolino che procedeva lentamente nella corsia che immette nei box dopo essere caduto qualche istante prima alla curva 11.

Il pilota olandese del Team RW Racing GP ha centrato anche un commissario che stava per spingere il pilota di Garbagnate Milanese, con quest’ultimo che si è poi recato al centro medico per degli accertamenti. Le prime notizie parlano di forte contusione all’altezza polpaccio sinistro e rotazione della caviglia sinistra. Il pilota andrà in ospedale per ulteriori accertamenti.

Assenti per infortunio Joe Roberts (frattura dello scafoide della mano destra, sostituito da Jorge Navarro, ndr) e il nostro Celestino Vietti (frattura clavicola sinistra, ndr).

Tornando alla classifica dei tempi al terzo posto troviamo il vincitore di Phillip Island Fermin Aldeguer, che in sella alla Boscoscuro del Team SpeedUp ha preceduto il leader della classifica iridata Ai Ogura. Quest’ultimo è sotto investigazione perchè è uscito dai box con semaforo rosso alla fine della sessione, quando stava rientrando in pista per provare la partenza.

Dietro ad Ogura si sono piazzati Izan Guevara (Aspar), Jeremy Alcoba (VR6 Master Camp Team), Aron Canet (per il pilota Fantic Racing un’innocua scivolata, ndr) e l’idolo di casa Somkiat Chantra (Team Asia). Chiudono la Top Ten Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Alonso Lopez (SpeedUp).

Il sopracitato Tony Arbolino (Marc VDS Racing Team) ha chiuso 16esimo mentre Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 23esimo.

