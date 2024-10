MotoGP | Gp Thailandia Prove Libere 1: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia, dominio Ducati

MotoGP Gp Thailandia Prove Libere 1 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team in sella alla Ducati GP 23 ha fatto segnare la miglior prestazione con il crono di 1:30.492, crono di soli 38 millesimi migliore di quello fatto segnare dal leader della classifica iridata Jorge Martin.

Il pilota del Pramac Racing precede il suo rivale nella corsa al Titolo, il nostro Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati Factory ha girato in 1:30.692, a due decimi esatti dalla vetta. Il #1 della “Rossa” a due ruote deve recuperare 20 punti al pilota madrileno, quando Thailandia compresa mancano tre gare al termine della MotoGP 2024.

Il dominio della Ducati continua con la casa di Borgo Panigale che ha monopolizzato le prime sei posizioni della classifica. Dietro a Bagnaia troviamo infatti il vincitore di Phillip Island Marc Marquez, che in sella alla GP 23 del Gresini Racing precede suo fratello Alex Marquez (Desmosedici GP 23) il nostro Enea Bastianini (Ducati Factory).

A spezzare il dominio della casa italiana ci ha pensato un acciaccato Pedro Acosta, che in sella alla KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 ha ottenuto il settimo tempo, staccato di 0.414s dalla vetta. In Top Ten anche Jack Miller (KTM Factory), la migliore moto giapponese, la Honda di Takaaki Nakagami (Team LCR) e Fabio Quartararo con la Yamaha.

Brad Binder con la seconda KTM ufficiale è 11esimo, davanti ai nostri Franco Morbidelli (Ducati GP 24 Factory Pramac Racing), Fabio di Giannantonio (Ducati GP 23 VR46 Racing Team) e Luca Marini (Repsol Honda). La migliore delle Aprilia è Maverick Vinales, 15esimo e staccato di 0.707s.

Brutta caduta per Aleix Espargarò con il pilota Aprilia che ha riportato “solo un leggero traumatismo senza lesioni” come da comunicazione della casa veneta. Lorenzo Savadori (che sostituisce ancora Miguel Oliveira in sella all’Aprilia del Trackhouse Racing, ndr) ha chiuso 22esimo.

