Moto2 | Gp Austria Qualifiche: a Vietti la pole position, Arbolino quarto con penalità

Moto2 Gp Austria Red Bull Ring Qualifiche – E’ di Celestino Vietti la pole position del Gran Premio d’Austria classe Moto2, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024, in programma domenica alle ore 12:15 al Red Bull Ring.

Il pilota del Team Red Bull Ajo l’ha conquistata con il best-lap di 1:33.855, andando a precedere di soli 0.058s Aron Canet (Fantic Racing) e il leader della classifica iridata Sergio Garcia (MT Helmets – MSI). Per Vietti si tratta della settima pole in Moto2, ottava in carriera, arrivata sulla pista dove lo scorso anno vinse con il Team Fantic Racing.

In seconda fila troviamo il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), che ha centrato il quarto tempo, ma che a causa della penalità inflitta per guida troppo lenta nelle seconde pre-qualifiche, partirà settimo. Quinto e sesto tempo per Alonso Lopez (SpeedUp) e Jake Dixon (Aspar).

Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) è settimo, davanti a Somkiat Chantra (Team Asia) e Manuel Gonzalez. Il pilota del Gresini Racing è stato vittima di un brutto high-side, da qui la bandiera rossa. Fortunatamente il #18 si è poi rialzato facendo tirare un sospiro di sollievo. Delude Fermin Aldeguer (SpeedUp) solamente 17esimo.

Non avevano passato la Q1 tra gli altri i nostri Mattia Pasini (wild-card Team Ciatti Boscoscuro) e Dennis Foggia (Italtrans), che partiranno rispettivamente dalla 22esima e 27esima casella. Il pilota romano aveva in realtà centrato l’accesso alla Q2, ma poi il tempo gli è stato tolto per track-limits.

Assente Ai Ogura, che nella seconda sessione di pre-qualifiche è caduto fratturandosi il terzo e quarto metacarpo della mano destra. Vista la natura delle fratture (composte, ndr) non serve nessun intervento chirurgico, ma solo camera iperbarica e fisioterapia.

