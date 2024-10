Moto2 | Esclusiva Boscoscuro: “Sogno la MotoGP, con Quartararo la storia più bella”

Moto2 Boscoscuro – Abbiamo intervistato in esclusiva Luca Boscoscuro, Team Owner della SpeedUp e patron della “Boscoscuro”, la moto che ha sfidato la Kalex nella classe Moto2 e che è in testa al Mondiale piloti.

Con Boscoscuro abbiamo parlato di come sia nata l’idea di diventare costruttore, dei talenti scoperti, dei piloti avuti, su tutti Fabio Quartararo, delle livree che cambiano quasi ad ogni gara e del sogno MotoGP.

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Costruttore Moto2

“Avrei dovuto fare la Moto2 con moto Aprilia, poi alla fine del 2009 hanno deciso di chiudere il progetto e allora con il mio gruppo di lavoro abbiamo deciso di partire con una moto costruita in Inghilterra ma con nostre specifiche e siamo arrivati ad oggi. E’ stata una sfida d’istinto, se ci avessi pensato di più molto probabilmente non l’avrei fatta, ma sono molto felice del nostro cammino.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Risultati Moto2

“Il primo anno che abbiamo corso con le nostre moto abbiamo chiuso il Mondiale in terza posizione, abbiamo vinto tre gare e fatto sei pole position. Anche negli altri anni siamo andato abbastanza bene. Non dobbiamo dimenticarci che siamo nel Mondiale, poi io vorrei vincere tutte le gare, ma non è possibile.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Reparto Corse Moto2

“Facciamo tutto in veneto, io sono veneto e sono contento di questo. Sono fortunato, perchè sono in una zona dove c’è tutto il Know-how per costruire qualsiasi cosa e sono molto avvantaggiato da questo. Costruiamo telaio, forcellone, aerodinamica, tutto quello che c’è intorno al motore. Tranne il motore e l’elettronica che è Magneti Marelli, facciamo tutto noi.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Piloti e Talenti Moto2

“Ho avuto molta fortuna nella mia carriera. Dopo aver chiuso la carriera da pilota ho avuto la fortuna di lavorare in Piaggio. Ho fatto il Direttore Sportivo in Derbi e Gilera, poi a metà del 2005 la Piaggio ha comprato l’Aprilia e ho avuto la fortuna di lavorare con tutti i piloti che c’erano in Aprilia fino alle fine del 2009.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Fabio Quartararo Piloti e Talenti Moto2

“La storia con Fabio (Quartararo) è stata quella più bella di tutte. Quando lo abbiamo preso veniva da due anni veramente molto difficili e nessuno credeva più in lui. Era un ragazzino che non aveva ancora 18 anni. Poi è venuto da noi e ha vinto la sua prima gara nel Campionato del Mondo, poi è andato in MotoGP ed ha vinto il Mondiale (con Yamaha). Da una parte mi è dispiaciuto che sia andato in Top Class così presto, ma sono molto felice per lui e per quello che ha fatto. Ovviamente non c’è solo lui, abbiamo avuto Andrea Iannone che dopo essere stato con noi è andato in MotoGP, abbiamo avuto Fabio Di Giannantonio che è in MotoGP, Pol Espargarò nel 2011, abbiamo avuto diversi piloti che hanno fatto bene. A noi piacciono piloti che hanno molto talento. E’ una sfida, essere qui per me non è un business, ma una passione, deve essere anche un business ma principalmente è una passione.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Cambio Livree Moto2

“Cambiare spesso colori e sponsor è una questione commerciale. In questo modo diamo ai nostri sponsor molta più visibilità e di conseguenza possiamo chiedere più soldi. Questo è quello che fino ad oggi ci ha permesso di costruire quello che abbiamo costruito. Una stagione in Moto2 costa intorno ai tre milioni di euro, poi dipende dallo stipendio dei piloti, quindi può cambiare anche del 40/50/60%. Noi costruendoci la moto spendiamo cifre molto più alte.”

Dichiarazioni Luca Boscoscuro Sogno MotoGP

“Sognare non è mai sbagliato, sarebbe bellissimo arrivare in MotoGP, anche perchè non avevo mai sognato di arrivare sino a qua. Sono arrivato a fare il Mondiale piloti senza aver mai guidato una moto prima dei 18 anni. Ho vinto l’europeo e un Mondiale privati. Ho raggiunto risultati che erano solo nei miei sogni, quindi sognare si può.”

