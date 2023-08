Moto2 | Gp Silverstone Prove 3: Dixon il più veloce con la pioggia, Arbolino è secondo

Moto2 Gp Gran Bretagna Prove 3 – Jake Dixon ha stabilito il miglior tempo della terza sessione di prove del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona tappa del Motomondiale in programma domenica a Silverstone.

Il pilota del Team Aspar nonostante una caduta avvenuta a fine sessione ha svettato con il tempo di 2:22.099, andando a precedere di oltre 4 decimi il leader della classifica iridata Tony Arbolino.

Terzo e quarto tempo per Sam Lowes (Marc VDS) e Izan Guevara (Aspar), seguiti da Sergio Garcia (Pons), Barry Baltus (Racing GP), Alonso Lopez (SpeedUp) e Rory Skinner (OnlyFans American Racing).

Chiudono la Top Ten Taiga Hada (SAG) e Fermin Aldeguer (SpeedUp). Pedro Acosta, secondo nella classifica iridata ha chiuso 13esimo a quasi 4 secondi dalla vetta.

Come accaduto per la classe Moto3, anche per la Moto2 accedono direttamente alla Q2 i piloti che hanno fatto registrare il best-lap nel Day 1. In questo caso: Canet, Lopez, Aldeguer, Acosta, Ogura, Dixon, Roberts, Arenas, Lowes, Chantra, Garcia, Gonzalez, Vietti e Salac.

Il capo-classifica Tony Arbolino sarà costretto a disputare la Q1, visto che ieri aveva chiuso 15esimo.

