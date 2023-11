Moto2 | Gp Malesia Qualifiche: Aldeguer in pole, Vietti è secondo

Moto2 Gp Malesia Sepang Qualifiche – Fermin Aldeguer ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa classe Moto2, in programma a Sepang.

Il pilota del Team Speed Up l’ha ottenuta con il crono di 2.05.288 centrando la terza pole consecutiva, la quarta in carriera in Moto2. Il #54 avrà accanto a se in prima fila il nostro Celestino Vietti (Fantic Racing) staccato di poco più di mezzo secondo e Manuel Gonzalez (VR46 Team), staccato di 25 millesimi da Vietti.

Aron Canet (Pons) ha chiuso quarto, ma molto probabilmente sarà penalizzato con un long-lap penalty per essere caduto in regime di bandiera gialla. Il #40 dividerà la seconda fila con Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo).

Tony Arbolino (Marc VDS) ha stabilito il settimo tempo dopo essere passato dalla Q1 ed è davanti a Jake Dixon (Aspar) e Somkiat Chantra (Team Asia). Chiude la Top Ten Joe Roberts (Italtrans).

Undicesimo tempo per Sam Lowes (Marc VDS) che ha preceduto Sergio Garcia (Pons), Ai Ogura (Team Asia), Barry Baltus (Racing GP) e Alonso Lopez (SpeedUp).

Dennis Foggia (Italtrans) che non aveva passato la Q1 partirà dalla 19esima casella dello schieramento, mentre Mattia Casadei (Fantic Racing) ha chiuso 30esimo.

