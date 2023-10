MotoGP | GASGAS ufficializza Pedro Acosta e Augusto Fernandez per il 2024

MotoGP GASGAS KTM – Il Team GASGAS Tech3 ha ufficializzato la line-up del 2024. A sorpresa con il promosso Pedro Acosta non ci sarà Pol Espargarò, ma Augusto Fernandez, che quest’anno ha corsa la sua prima stagione in MotoGP. Di seguito il comunicato.

GASGAS Factory Racing Tech3 continuerà a mostrare alcuni dei migliori e più brillanti talenti spagnoli in MotoGP con Augusto Fernandez e Pedro Acosta che entreranno nel campionato 2024 con le GASGAS RC16. Il Campione del mondo in carica della Moto2 e rookie MotoGP 2023, Augusto Fernandez, rimarrà con la squadra GASGAS Factory Racing Tech3 per il suo secondo anno ai massimi livelli.

Il 26enne maiorchino ha attirato l’attenzione andando a punti in tutti i GP tranne due dei 14 Gran Premi finora disputati in questa stagione ed ottenendo come miglior risultato il 4° posto al Gran Premio di Francia. In Giappone lo scorso fine settimana ha ottenuto la sua seconda migliore classifica con il 7° posto finale. Augusto ha dimostrato potenziale e maturità e sarà affiancato dall’uomo che potrebbe essere il prossimo Campione del Mondo della Moto2.

Pedro Acosta è solo alla sua terza stagione completa in una competizione mondiale, ma il prolifico 19enne ha vinto il titolo Moto3 (2021), quello di rookie in Moto2 (2022) e vanta 11 podi in questa stagione. Acosta ha l’abilità e il puro talento naturale per unirsi alla griglia MotoGP e completare un viaggio straordinario attraverso la struttura dei talenti dell’azienda dall’essere Campione della Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2020 a pilota della classe regina nel 2024.

Il pilota GASGAS Factory Racing Tech3, Pol Espargaro, occuperà una posizione cruciale e molto apprezzata per il progetto Pierer Mobility Motorsport il prossimo anno. Il 32enne ha preso parte a questa decisione congiunta per il futuro a breve e lungo termine degli obiettivi MotoGP dell’azienda. Pol è molto apprezzato per il suo impegno e la sua esperienza; fin dai primi giorni dell’ingresso in MotoGP del Gruppo Pierer Mobility fino alla sua ricerca dedicata per tornare alla competitività dopo l’infortunio subito all’inizio del 2023. #44 è una risorsa importante per sostenere giovani atleti di talento e mantenere la forza dell’attuale assetto agonistico e la sua umiltà è testimoniata dalla volontà di assistere la prossima generazione sperando di seguire le sue orme. Il carattere, l’energia e le capacità di Pol significano che sarà ancora un membro di spicco del programma MotoGP su entrambi i lati del muretto box.

